Рядом с Садаковским образовалась стихийная свалка: полиция ищет виновника

В полицию направлено заявление, виновника ищут. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове рядом с Садаковским появилась стихийная свалка. На это обратила внимание неравнодушная жительница города.

- Весь лес завален бытовым, строительным мусором, старыми покрышками, стеклом. Недавно наткнулись на свежую свалку, кто-то избавился от упаковок. Все это явно свежее, на траве были видны следы от машины. Человек, который это сюда привез - явно местный, - написала она в официальном паблике администрации «Благоустройство города Кирова».

Как сообщили в мэрии, на место выезжал лесник, который зафиксировал свалку. По факту захламления лесов в полицию направили заявление. Теперь правоохранители будут искать виновника.

Ранее мы также писали, что администрация Кирова полным составом поучаствует в общегородском субботнике.