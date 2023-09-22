Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 сентября 2023 11:56

Рядом с Садаковским образовалась стихийная свалка: полиция ищет виновника

Полиция ищет виновника стихийной свалки, появившейся рядом с Садаковским
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
В полицию направлено заявление, виновника ищут.

В полицию направлено заявление, виновника ищут.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове рядом с Садаковским появилась стихийная свалка. На это обратила внимание неравнодушная жительница города.

- Весь лес завален бытовым, строительным мусором, старыми покрышками, стеклом. Недавно наткнулись на свежую свалку, кто-то избавился от упаковок. Все это явно свежее, на траве были видны следы от машины. Человек, который это сюда привез - явно местный, - написала она в официальном паблике администрации «Благоустройство города Кирова».

Как сообщили в мэрии, на место выезжал лесник, который зафиксировал свалку. По факту захламления лесов в полицию направили заявление. Теперь правоохранители будут искать виновника.

Ранее мы также писали, что администрация Кирова полным составом поучаствует в общегородском субботнике.