Накопить на частный дом средний кировчанин может «всего» за 6 лет

Средняя стоимость дома в нашем регионе - менее 4 миллионов рублей. Фото: администрация Кирова

Средний срок накопления жителем России на частный дом - 6,9 года. Данные рассчитаны исходя из стоимости таких домов (аналитики портала «Мир квартир») и зарплат по регионам (отчетники Росстата). Средняя стоимость такой покупки - 6,3 миллиона рублей при средней зарплате по стране в 76 604 рубля.

Кировская область - в тридцатке «благополучных» регионов. Жители региона могут накопить (средняя зарплата - 51 459 рублей) на дом (средняя стоимость - 3,7 миллиона) за 5,9 года.

Быстрее всего - буквально за 3,5 года - копят на дом жители Архангельской области. Дольше других - более 20 лет - граждане из Дагестана.