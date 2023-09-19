Нормативы не превышены: проверен воздух близ горевшего полигона

Пожар тушили силами компании, работающей на полигоне. Фото: Роспотребнадзор

В понедельник, 18 сентября, в урочище Шиляевы (Кирово-Чепецкий район) загорелся участок мусорного полигона.

Примерная площадь горения - 200 квадратов. Пожар тушили силами компании «Новый ЭкоГород», которая и работает на полигоне.

За ситуацией следит региональное управление Роспотребнадзора. Эксперты уже отобрали пробы воздуха в окрестностях - в Проснице, СДТ «Грибном», Верхних Малюганах. Искали вещества, характерные для процесса горения. Исследования показали, что гигиенические нормативы не превышены. Жалоб от людей в управление тоже не поступало.

Ранее пожар тушили на мусорном полигоне в Вятскополянском районе.