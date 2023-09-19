28 сентября пройдет пленарное заседание Заксобрания Кировской области

Примерный перечень вопросов, которые рассмотрят на заседании, уже утвержден. Фото: zsko.ru

28 сентября состоится пленарное заседание ЗСКО. Уже утвержден примерный перечень вопросов, который будет рассматриваться на этой встрече.

Так, народные избранники обсудят третьи поправки в бюджет 2023 года, которые включают в себя выделение допсредств на строительство школы в слободе Курочкины и двух пристроев к школам №58 и №66. Кроме того, деньги необходимы для начала осенне-зимнего периода в муниципалитетах.

Депутаты также рассмотрят два законопроекта. Один предполагает собой предоставление финансовой поддержки молодежным и детским общественным объединениям Кировской области. Второй касается учреждения нового почетного звания «Заслуженный предприниматель Кировской области». Оба закона прошли первое чтение в июне.