Кировская область вошла в топ «антилидеров» по числу ДТП с мопедами

При составлении рейтинга учитывалось число ДТП, совершенных из-за нарушений ПДД. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Кировская область оказалась в топ-10 регионов по количеству ДТП с водителями мопедов. Список составили эксперты исследовательского агентства «ПромРейтинг».

Специалисты учитывали ДТП, совершенные водителями мопедов и приравненных к ним ТС из-за нарушения ПДД, в течение лета 2023 года. Кировская область заняла в списке 9 место, поделив его с Омской областью. По данным экспертов, за три месяца в нашем регионе произошло 27 таких аварий.

Добавим также, что абсолютным антилидером рейтинга стала Нижегородская область, где произошло 84 ДТП. Лучшим регионом в этом плане стала Рязанская область - 26 аварий.

Ранее «Комсомолка» писала о том, что в Кировской области в пять раз выросло количество ДТП с детьми-мотоциклистами.