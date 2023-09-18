Площадь перед вокзалом станции Киров-Котласский отремонтировали досрочно

Вскоре на площади установят новые знаки и нанесут разметку. Фото: киров.рф

Перед вокзалом станции Киров-Котласский отремонтировали площадь. Об этом сообщили в горадминистрации.

Работы начались в августе и должны были завершиться до 30 октября. На днях подрядчик закончил асфальтирование площади - замену покрытия выполнили на всей территории. Специалисты также установили новые бортовые камни и обустроили водоотведение. Напомним, стоимость муниципального контракта составила 7,5 миллиона рублей.

Сейчас экспертная комиссия приступила к оценке выполненных работ. Пробы материалов, которые применялись при благоустройстве, направили в лабораторию.

Добавим также, что площадь перед станцией не приводили в порядок на протяжении 15 лет.