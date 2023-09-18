Заморозки на почве и в воздухе: ГУ МЧС по Кировской области объявило метеопредупреждение

Местами по региону ожидается похолодание в утренние и ночные часы. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Кировской области ожидаются заморозки. Метеопредупреждение объявило региональное ГУ МЧС.

По данным Кировского ЦГМС, заморозки в воздухе и на почве ожидаются 19 и 20 сентября. Похолодание возможно в ночные и утренние часы. Температура может опуститься до 0...-3 градусов, по информации синоптиков. Стоит также отметить, что заморозки пройдут не по всей области, а лишь местами.

Кировчан предупреждают: в период похолодания стоит быть внимательнее и осторожнее, в особенности на дорогах. Водителям следует соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим.

Ранее «Комсомолка» публиковала прогноз погоды в Кирове на текущую рабочую неделю. Ознакомиться с ним можно здесь.