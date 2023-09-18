Погода будет умеренно теплой и практически без осадков. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Неделька выдастся умеренно теплой для осени. «Комсомолка» подготовила прогноз погоды в Кирове с 18 по 22 сентября.

Понедельник, 18 сентября

Столбики термометров поднимутся до отметки в +14 градусов. День будет преимущественно пасмурным, однако осадков не ожидается. Возможен сильный ветер, порывы составят до 8 м/с. Атмосферное давление в течение дня упадет до 746 мм ртутного столба.

Вторник, 19 сентября

Так же, как и накануне, температура воздуха на улице будет не теплее +14 градусов. День будет солнечным, осадков не предвещается. Ветер слегка успокоится, порывы составят не более 6 м/с. Атмосферное давление поднимется до 751 мм ртутного столба.

Среда, 20 сентября

В этот день потеплеет до +19 градусов, так что кировчане еще успеют погреться на солнышке. День будет ясным и солнечным, дождей не предвидится. Усилится ветер - порывы составят 9 м/с. Атмосферное давление снова начнет снижаться и к ночи достигнет отметки в 747 мм ртутного столба.

Четверг, 21 сентября

Воздух прогреется лишь до +16 градусов. День будет пасмурным, однако, по прогнозам синоптиков, дождей не будет. В первой половине дня порывы ветра могут составить до 8 м/с. Атмосферное давление будет колебаться в пределах 747-748 мм ртутного столба.

Пятница, 22 сентября

На улице потеплеет до +18 градусов. Ранним утром ожидается небольшой дождь, который прекратится после 9 часов. Погода будет преимущественно пасмурной. Ветер утихнет, порывы не превысят отметки в 4 м/с. Атмосферное давление начнет подниматься и к концу дня достигнет 756 мм ртутного столба.