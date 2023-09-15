Детей в 5 школах Кирова и еще в 5 райцентрах ждут занятия по народным промыслам

В списке материалов для занятий - лоза, ткани, береста и пр. Фото: kirovreg.ru

Проект «Школа юных мастеров» открывают в Кировской области. Учеников 2-5 классов будут знакомить с народными художественными промыслами (НХП), включая практику.

В проект должны войти школы № 4, 19, 30, 37, 54 в Кирове, а также учреждения в Омутнинске, Советске, Белой Холунице, Кирово-Чепецке, Слободском. Занятия рассчитаны на 30 классов (около 900 детей), - пишет Kirov.ru со ссылкой на организаторов.

Школьников ждут занятия с берестой, лозой, тканями, ткачеством и вятской росписью. Все материалы организаторы будут привозить сами. А получившиеся изделия останутся у детей.

С НХП детей ознакомят опытные мастера, включая сотрудников многим известного предприятия «Азимут».