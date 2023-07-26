Без Сурикова и Васнецова. Организатор «Ивы-Дивной» - о трудностях спасения промыслов

Мастера собрались из 12 регионов страны. Фото: kirovreg.ru

Кирово-Чепецк принял мастеров лозоплетения из 12 регионов страны. На днях здесь завершился третий фестиваль «Ива-Дивная».

Умельцы собирались не только для состязания - обсуждали, как спасать ремесло.

«Комсомолка» делится с подробностями.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

«Ива-Дивная» проводится всего в третий раз, но уже стала 4-дневным фестивалем. В первый раз приехали 5 регионов, в 2023 году - уже 12 (Марий Эл, Чувашия, Татарстан, Удмуртия, Владимирская и Липецкая области, Саратовская и Вологодская области, Санкт-Петербург, Нижегородская область, Мордовия и, собственно, Вятка).

Изначально учредили 5 призов, но из-за высочайшего качества работ добавили еще 2 номинации. Победителями конкурса «Ива-Дивная» стали Александр Куликов (Кизнер), Владимир Жабоедов (Маркс), Анна Тарасова (Кирово-Чепецк), Евгений Груздков (Приклон), Леонид Шишов (Вологда), Михаил Олькин (Саранск) и Софья Абросимова (Зеленодольск).

А ПРОБЛЕМА-ТО В ЧЕМ?

Лозоплетение - старинный народный художественный промысел (НХП). Когда-то без плетеных изделий в некоторых регионах России невозможно было представить рыбную ловлю, перевозку товаров, меблировку усадеб.

По некоторым данным, в начале XX века в стране насчитывалось до 40 тысяч кустарных мастеров, занимавшихся плетением корзин (и не только).

И в советские годы ремесло сохранялось - появлялись целые предприятия. Но работали они бессистемно - сохраняли традиции, но «не загадывали на потом».

- Промысел лозоплетения всегда был немного грубым, крестьянским, - рассказала «КП - Киров» организатор фестиваля, директор ООО «Азимут» Елена Кувшинова. - Сложно назвать его высокохудожественным. Он всегда был обыденной частью жизни человека. Поэтому никому и в голову не приходило его изучать, показывать, описывать.

Организатор фестиваля Елена Кувшинова (ООО «Азимут») хочет сделать Кирово-Чепецк столицей лозоплетения России. Фото: архив КП

По словам эксперта, даже в краеведческих музеях сейчас нет хорошо сохранившихся экспонатов. Корзинами, вершами, мережами из ивовой лозы пользовались просто как сумками или хозяйственными мешками - таскали и нагружали до полного износа.

А за все годы СССР - увы - не появилось никакой «базы» лозоплетения.

- Нет научных трудов, на которых бы строился промысел, - поделилась Кувшинова. - Практически нет аттестованных экспертов. Наш НХП живет сам по себе, пока живы мастера.

РЕПИН-СУРИКОВ-ВАСНЕЦОВ

Другой аспект - школьное образование.

- В федеральном образовательном стандарте четко прописано: изучаем народные промыслы, - отметила Елена Львовна. - А как, на чем, каким образом изучаем - никто педагогу не сказал. Нет ни методичек, ни наглядных пособий. И каждый педагог, каждая школа выкручивается как может. В Кировской области, Удмуртии, Санкт-Петербурге есть отдельные образовательные кейсы по внедрению НХП, но это не общая практика.

А изучение НХП в школах - это, по сути, первый шаг к сохранению промысла. Пока о нем узнают только ценители и посетители фестивалей, ситуация не изменится. Нужен совсем другой охват.

- Мы ведь не думаем, что каждый школьник будет Репин-Суриков-Васнецов, - улыбнулась Кувшинова. - Но ИЗО-то мы преподаем всем! Ровно то же самое и с НХП: если мы хотим, чтобы промыслы как элемент российской культуры, нашей национальной идентичности не умерли - мы должны их преподавать. Но где и как - вопросы, на которые пока нет точного ответа.

А ФЛАГМАН КТО?

Параллельно нужно решать и другую проблему. Против лозоплетения играет время.

- Промыслы - живые, - сказала Кувшинова. - Если не сделать их актуальными и понятными современному зрителю - они умрут, сколько бы денег в них ни вкладывали. На прошлый фестиваль «Ива-Дивная» приезжали эксперты, работающие с Александром Васильевым. Он не только историк моды, но и собиратель НХП. Его личная коллекция богаче, чем у Русского музея! Так вот, эксперты рассказывали, как мастерам подавать свои произведения современному искушенному зрителю. Сейчас это важная часть любого промысла.

Безусловно, главная часть «Ивы-Дивной» - сам конкурс, соревнование в мастерстве лозоплетения. Но не менее важна деловая программа - дискуссии с участием самих лозоплетельщиков, чиновников, бизнесменов. Люди из разных регионов делятся опытом работы и преодоления трудностей.

Важнейшие части фестиваля - сам конкурс и деловая программа. Фото: kirovreg.ru

- Кировская область - в каком-то смысле флагман НХП, - считает Елена Кувшинова. - По суммам поддержки из бюджета - нет, но по количеству субъектов мы - настоящая кладовая ремесел. Некоторым нашим предприятиям НХП по 70, по 90 лет - это костяк, отличная база.

НА ВЕЧНОЕ ХРАНЕНИЕ

«Ива-Дивная» пройдет и в 2024 году, и в дальнейшем тоже будет работать. Но прописку не поменяет.

- Мы не просто так зовем конкурсантов в Кирово-Чепецк, - поделилась Елена Львовна. - Они уедут, а изделия останутся у нас - их передают на вечное хранение в фонды краеведческого музея. Фестиваль, другой, еще один - и через несколько лет мы уже будем столицей лозоплетения России. К этому я стремлюсь, этого не скрываю. Я люблю наш город - место традиционного бытования промысла. Мы будем стараться, чтобы «Ива-Дивная» оставалась здесь и процветала.