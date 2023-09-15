Второй центр реабилитации детей и подростков появится в Кирове

Учреждение сможет принимать втрое больше детей. Фото: kirovreg.ru

В Кирове, на улице Цеховой, работает реабилитационной центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. За год через него проходит примерно 500 кировчан.

В течение года рядом отстроят еще один реабилитационный центр - вдвое больший (2 500 квадратов), рассчитанный на прием до 1 500 детей в год, - сообщают в правительстве Кировской области.

По сути, это будет первый пример строительства социалки вообще без помощи бюджета региона: 300 миллионов рублей на реализацию проекта помог найти один из депутатов Госдумы.

Здание будет двухэтажным, кабинеты полностью оснастят современным оборудованием.

Стройку начнут уже в нынешнем октябре. Сдать объект должны в декабре 2024 года. После центр безвозмездно отдадут в областную собственность.