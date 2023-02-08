В Кировской области работают реабилитационные центры для детей с инвалидностью

За 2022 год помощь получили более 200 детей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 2021 году Областной и Кирово-чепецкий реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями выиграли гранты Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. На эти средства заработали проекты домашнего и выездного микрореабилитационных центров.

Первый предусматривает возможность обучить родителей, воспитывающих ребенка с инвалидностью, самим ухаживать за ним. Второй позволяет специалистам выезжать на дом к детям, не имеющим возможность посещать реабилитационный центр.

По данным пресс-службы областного правительства, за 2022 год в Кирово-Чепецке услугами МРЦ воспользовались 95 детей, 40 из них получили «выездную» помощь. В Кирове курсы реабилитации провели для 146 детей, 77 из них оказали услугу на дому.

По вопросам работы МРЦ можно обратиться по телефонам:

- Областной реабилитационный центр: 8(8332) 22-37-62;

- Кирово-Чепецкий реабилитационный центр: 8(8336) 12-69-11