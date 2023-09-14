Международный форум «БиоКиров» могут возродить к 650-летию города

Ранее провели три таких экономических форума Фото: Александр ГЛУЗ

Правительство Кировской области готово изменить стратегию развития региона-2035. Некоммерческому партнерству (НП) «Биотехнологический кластер Кировской области» предстоит обозначить «фишку» региона - подать его как уникальный в сфере биологических технологий.

- С учетом решения о проведении научно-исследовательских работ по импортозамещению действующих веществ для сельского хозяйства нам открываются новые перспективы, - написал в соцсетях руководитель НП Валерий Туруло.

Идею поддержал президент общества биотехнологов России имени Овчинникова. Сейчас с ним обсуждают и другую инициативу - возродить международный форум «БиоКиров» к 650-летию нашего города. Этот форум может стать четвертым по счету. Потенциальная площадка - ВДНХ.