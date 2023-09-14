«Коммунэнерго» требуют признать банкротом

Ходатайства поданы в Арбитражный суд. Фото: vk.com/arbitrsudkirov

В июне нижегородское ООО «Стелла Инвест» вышло в Арбитражный суд с требованием признать банкротом многострадальное ООО «Коммунэнерго», которое накопило 7 миллионов 405 тысяч рублей долгов.

Заявление уже несколько раз оставляли без движения. Все из-за проблем с документами, поданными в суд нижегородской фирмой.

А в августе к делу подключилось и кировское ООО «ЗЖИ «ПрофСтрой». Сумма исковых требований к «Коммунэнерго» - почти 669 тысяч рублей. У этой фирмы тоже есть недочеты в документах для суда.

Одно ходатайство оставлено без движения до 25 сентября, другое - до 2 октября.