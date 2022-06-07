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Общество7 июня 2022 11:11

Кировчан, попавших под сокращение в «Коммунэнерго», готовы принять другие предприятия этой отрасли

Работу потеряли 74 сотрудница компании в 32 муниципалитетах
Дарья Ишкова
В Кировской области потерявших работу готовы принять на 500 вакансий только в топливно-энергетической сфере.

В Кировской области потерявших работу готовы принять на 500 вакансий только в топливно-энергетической сфере.

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Кировской области сотрудников «Коммунэнерго», попавших под сокращение примут на работу другие предприятия. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Кировской области.

7 июня прошло еженедельное совещание врио губернатора Кировской области Александра Соколова с правительством региона. На нем обсудили вопрос занятости населения, включая трудоустройство специалистов «Коммунэнерго». Ранее в 32 муниципалитетах работу потеряли 74 сотрудника этой компании.

На сегодняшний день в Кировской области свободно порядка 500 вакансий в топливно-энергетической сфере. На эти места готовы принять сотрудников, сокращенных в «Коммунэнерго».

Специалистов ждут «Кировэнерго» и Кировский филиал «Т Плюс». По словам Сергея Береснева, директора филиала «Т Плюс», в компании свободно около 350 вакансий, и они очень заинтересованы в новых кадрах.

Врио губернатора также заметил, что в регионе на рынке труда ситуация благоприятная. Но жителей следует лучше информировать об имеющихся вакансиях.