Стелу установили на въезде в Малмыж в 2022 году. Фото: kirovreg.ru

В Малмыже благоустроили территорию на въезде в город. Подробности сообщили в областном правительстве.

В ходе голосования по отбору объектов, подлежащих благоустройству в рамках нацпроекта, местные жители выбрали въездную группу. Опрос проходил в 2021 году. В 2022 году на границе муниципального образования появилась стела.

В текущем же году территорию, где ее установили, привели в порядок. Специалисты уложили тротуарную плитку и установили бордюры. К слову, эти работы также выбрали жители в рамках ежегодного голосования.

Ранее мы также сообщали, что в Малмыже привели в порядок тротуар на одной из центральных улиц.