В Малмыже привели в порядок тротуар на одной из центральных улиц

Подрядчик выполнил работы в срок. Фото: kirovreg.ru

В Малмыже на одной из центральных улиц отремонтировали тротуар. Об этом сообщили в областном правительстве.

Работы провели на улице Комсомольской, с четной стороны от Чернышевского до Свободы. Протяженность отремонтированного участка составила 160 метров. Специалисты обустроили основание из щебня и покрыли его асфальтом, а также провели обработку травы гербицидами. Сегодня, 13 сентября, пройдет приемка участка.

Добавим также, что работы провели в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Ранее мы также сообщали, что в Кирове перенесли конечную остановку автобуса до Победилово из-за работ на привокзальной площади.