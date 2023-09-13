В Кирове перенесли конечную остановку автобуса до Победилово

До 31 октября на аэровокзале планируют завершить все работы по благоустройству. Фото: pobedilovo.com

Как сообщили в горадминистрации, на данный момент у аэровокзала продолжается благоустройство площади. Из-за этого конечную остановку автобуса №116 маршрута «Киров - Аэропорт - Киров» перенесли на остановку «По требованию» у Дома ветеранов в микрорайоне Победилово.

На время ремонта также закрыли площадь перед аэропортом. Автомобилисты могут использовать новую парковку для посадки и высадки пассажиров.

В мэрии напомнили, что после ремонта парковочное пространство увеличится до 250 машиномест. Подрядчик также заасфальтирует территорию, обустроит пешеходные дорожки и установит уличное освещение. Планируется, что все работы завершатся до 31 октября.