Руководитель АТП опроверг слухи об уходе «Автобуса 43» с рынка

О передаче маршрутов речи не идет, - написал Катынов Фото: Алексей БУЛАТОВ

На днях в сети появились слухи об уходе одного из перевозчиков с рынка. Речь шла об ООО «Автобус 43», которое обслуживает, в частности, 14-й и 84-й автобусные маршруты в Кирове.

Власти пока не комментировали эти сообщения, однако высказался руководитель «Автотранспортного предприятия» (АТП) Дмитрий Катынов.

По его данным, в администрации Кирова была встреча с перевозчиками, в работе которых есть проблемы. И после того разговора показатели у компаний пошли вверх.

- Август - тяжелый месяц для всех перевозчиков с точки зрения пассажиропотока, - написал Катынов. - У меня есть информация, что предприятия выправились. На сегодня об уходе ООО «Автобус 43» с рынка и передаче маршрутов речи не идет.