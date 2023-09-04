23-й автобусный маршрут в Кирове изменили для школьников

Первый рейс идет в 7 часов 15 минут. Фото: киров.рф

Маршрут автобуса № 23 в городе Кирове изменен для детей из «Метрограда»: 30 учеников первых классов благодаря нему добираются на занятия.

Теперь автобус заезжает в «Метроград» в 7 часов 15 минут - дети едут на уроки. Второй - в 12.40, когда они возвращаются домой. Учатся дети в 42-й школе.

Первый рейс запускают достаточно рано из-за пробок на выезде из микрорайона, - сообщают в мэрии.

Изменения в маршруте будут в силе до конца учебного года.

Изначально власти и депутаты говорили об изменении сразу нескольких маршрутов: проблема с поездками первоклассников есть не только в «Метрограде» и 42-й школе.