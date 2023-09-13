Названы районы Кировской области, где ввели ЧС

Посевы сельскохозяйственных культур пострадали от опасных метеорологических явлений Фото: Мария ЛЕНЦ

В нескольких муниципалитетах Кировской области вводят режим ЧС регионального характера.

Из-за гибели и повреждения посевов сельскохозяйственных культур ситуацию признали чрезвычайной.

Причина гибели растений - опасные агрометеорологические явления, в частности, суховеи и почвенная засуха.

Режим ЧС установлен в Вятскополянском, Уржумском, Малмыжском районах и Лебяжском округе, - указано в тексте распоряжения губернатора Кировской области.

Руководить ликвидацией ЧС будет министр сельского хозяйства и продовольствия региона Софронов, контролировать выполнение распоряжения - зампред Терешков.