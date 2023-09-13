В сельских хозяйствах Кировской области на 90% завершили уборку урожая

Аграрии убирают урожай, проводят сев озимых культур, обрабатывают почву и заготавливают корма. Фото: Мария ЛЕНЦ

В хозяйствах Кировской области продолжаются полевые работы. Предприятия заготавливают корма на зиму, убирают урожай, проводят сев озимых культур и зяблевую обработку почвы.

Как рассказали в Минсельхозе региона, уборка урожая завершена почти на 90%. Работы ведутся хорошими темпами, несмотря на сложности, связанные с ценами на топливо. В ближайшее время этот вид работ окончится, если позволит погода.

Предприятия также заготовили 30 центнеров кормовых единиц на одну условную голову скота, обмолотили 273 тысяч га зерновых и зернобобовых культур, намолотили 686 тысяч тонн зерна при средней урожайность 25 ц/га. в первоначально оприходованном весе. Продолжается уборка картофеля (накопано 11,6 тысяч тонн) и других овощей (141 тонна), рапса (намолочено 9,6 тысяч тонн). Хозяйства посеяли 67 тысяч га озимых культур, 59 из них - рожь.