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НовостиПроисшествия13 сентября 2023 10:59

В Кирове мужчину оштрафовали за оскорбление чувств верующих

Кировчанина осудили за оскорбительные для верующих посты в соцсетях
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Мужчине назначили наказание в виде штрафа.

Мужчине назначили наказание в виде штрафа.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове мужчину осудили за оскорбление чувств верующих. Подробности сообщили в региональном Следственном комитете.

Как выяснилось, ранее один из жителей областного центра разместил в соцсетях некоторые материалы. Это были картинки и высказывания, направленные на оскорбление чувств верующих. Факт установили сотрудники кировского УФСБ. По их материалам Следком возбудил уголовное дело.

На днях состоялся суд, на котором мужчину признали виновным в нарушении права на свободу совести и вероисповеданий. В результате ему вынесли приговор в виде штрафа. Какую сумму придется заплатить кировчанину, в Следкоме не сообщили.

Ранее мы также сообщали, что в Кирове осудили водителя автобуса, по чьей вине пострадали более 20 человек.