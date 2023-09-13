В Кирове мужчину оштрафовали за оскорбление чувств верующих

Мужчине назначили наказание в виде штрафа. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове мужчину осудили за оскорбление чувств верующих. Подробности сообщили в региональном Следственном комитете.

Как выяснилось, ранее один из жителей областного центра разместил в соцсетях некоторые материалы. Это были картинки и высказывания, направленные на оскорбление чувств верующих. Факт установили сотрудники кировского УФСБ. По их материалам Следком возбудил уголовное дело.

На днях состоялся суд, на котором мужчину признали виновным в нарушении права на свободу совести и вероисповеданий. В результате ему вынесли приговор в виде штрафа. Какую сумму придется заплатить кировчанину, в Следкоме не сообщили.

Ранее мы также сообщали, что в Кирове осудили водителя автобуса, по чьей вине пострадали более 20 человек.