В Кирове с начала года из магазинов изъяли более 3500 тонн нелегального алкоголя

В кировских магазинах алкоголь периодически продают без лицензии или в запрещенное время. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Кирове из магазинов изъяли алкоголь, продававшийся с нарушениями закона. Подробности сообщили в областном УМВД.

Правоохранители пресекли три нарушения по наводке горожан. Среди них - продажа алкоголя в запрещенное время (с 23.00 до 08.00) и торговля спиртным без лицензии. Из магазинов изъяли около 500 литров продукции. Полицейские составили протоколы, впоследствии материалы направят в суд для привлечения виновных к ответственности.

Как добавили в ведомстве, всего с начала года кировские правоохранители пресекли более 400 нарушений, связанных с продажей алкоголя. Из оборота изъято более 3,5 тонны продукции.

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