Чаще, больше, хуже поутру: нарколог рассказала, какие симптомы алкоголизма опасны

Немалая часть ЧП и преступлений так или иначе связаны с алкоголем Фото: Влад Комяков

«Комсомолка» рассказывает об алкогольной зависимости, ее симптомах и профилактике. Если вы замечали за собой хотя бы один из этих признаков, - обратитесь к специалистам!

КОДИРОВКА - ЭТО НЕЛОВКО?

Кировская область - регион с высоким уровнем алкоголизации населения, - считает главврач Кировского областного наркологического диспансера Елена Томинина.

Почему это опасно? Есть прямая связь со смертностью населения (гибель граждан от суррогатов, отравлений, чрезмерного потребления), алкогольными суицидами. Несчастных случаев и преступлений «под мухой» тоже фиксируется немало. Плюс рост преступности и насилия, случаев инвалидизации. 24% мужских и 15% женских смертей, по версии ученых, так или иначе связаны со спиртным.

О симптомах алкоголизма и том, кто может помочь, рассказала нарколог Елена Томинина. Фото: минздрав КО

По данным недавнего опроса ЦУР, 80% кировчан тоже считают проблему алкоголизации актуальной. 78% респондентов назвали выпивох слабохарактерными, безвольными, зачастую безработными. Две трети опрошенных говорят, что они сами либо кто-то из ближайших знакомых хотя бы раз обращался за помощью в решении проблемы с алкоголизмом. Кодировка - штука, актуальная до сих пор.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО У ВАС ЗАВИСИМОСТЬ?

- желание выпить становится навязчивым. Еще и появляется желание похмелиться;

- вы стали «принимать на грудь» чаще;

- чтобы опьянеть («расслабиться»), вам теперь нужна «доза» побольше;

- наутро после потребления спиртного вам плохо;

- начав выпивать, вам трудно остановиться;

- начинаются пробелы (а то и провалы) в памяти.

2-3 симптома - точно про вас или вашего близкого человека? Не отмахивайтесь от проблемы, обратитесь к специалисту:

- в Кирове открыт региональный наркодиспансер. Межрайонные наркоцентры есть в Омутнинске, Вятских Полянах, Яранске, Нолинске, Лузе;

- есть круглосуточная горячая линия по вопросам оказания наркологической помощи. Ее номер - (8332) 45-53-70.

В Кировской области введен ряд мер по борьбе с алкоголизацией граждан. Это и частичный временной запрет розничной продажи спиртного, и полицейские рейды по «наливайкам» и круглосуточным магазинчикам, и различные профилактические акции от специалистов. Но возможно, этого пока недостаточно.

*по материалам минздрава КО