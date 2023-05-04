Алкоголь, наркотики, уксус: с начала 2023 года 176 кировчан пострадали от острых отравлений

Общее число отравлений за первый квартал 2023 года выросло по сравнению с аналогичным периодом минувшего года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С начала 2023 года в Кировской области зарегистрировали 176 случаев острых отравлений. Статистику за первый квартал приводит региональный Роспотребнадзор.

АЛКОГОЛЬ, ЛЕКАРСТВА, ОКИСЬ УГЛЕРОДА

По данным ведомства, на первом месте, как и всегда, остаются отравления алкоголем и его суррогатами. 63 из 176 случаев пришлись именно на интоксикацию спиртным. 37 из них закончились летальным исходом, что является наиболее частым результатом. Как показывают исследования, в 65,1% случаев пострадавшие - мужчины в возрасте от 18 до 64 лет. 91,9% смертей пришлись на отравления этанолом вследствие употребления чрезмерного количества алкоголем.

На втором месте по-прежнему остаются отравления лекарствами. За первый квартал 2023 года ведомство зарегистрировало 39 таких случаев, один из них закончился трагедией. Как правило, одна из причин - ошибочный прием медикаментов. Чаще всего (80% случаев) пострадавшие - дети в возрасте до 6 лет.

На третьем месте - отравления окисью углерода. Происходит это вследствие пожаров либо несоблюдения правил эксплуатации систем печного отопления. С начала 2023 года произошло 32 таких инцидента, 19 из них - с летальным исходом.

УКСУС, НАРКОТИКИ, РАСТЕНИЯ

За несколько месяцев ведомство также зарегистрировало и другие случаи. Так, 7 человек пострадали от отравления уксусной кислотой, при этом скончался один пострадавший. Как правило, это случается из-за ошибочного приема продукта.

В Кирове и Яранском районе трое человек отравились наркотиками, двое из них скончались. Шесть жителей региона попали в больницу из-за интоксикации веществами, употребленными с целью одурманивания. Все они выжили. По статистике, 77,8% пострадавших в данной группе отравлений - мужчины.

Ведомство также зарегистрировало один случай интоксикации ядовитым веществом, содержащимся в растении. Двухлетний ребенок отравился молочаем, попробовав его на вкус.

В целом, как сообщает Роспотребнадзор, количество отравлений за первый квартал 2023 года оказалось выше, чем за аналогичный период 2022 года: 176 случаев против 136.