В Кирове перенесли дату начала отопительного сезона-2022

На данный момент на улице слишком тепло, чтобы включать отопление в домах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове сдвинули дату начала отопительного сезона. Об этом рассказал глава администрации города Вячеслав Симаков.

- Подготовка к отопительному сезону заканчивается. Планировали начинать с 15 сентября, но по прогнозу погоды температура выше обычного. Сместим сроки, чтоб жалоб на перетоп не получать, - написал он в своем телеграм-канале. Точной даты начала отопительного сезона он не назвал.

Вместе с тем, как отметил сити-менеджер, детские учреждения готовы подключать к отоплению по индивидуальным заявкам.

Напомним, что на текущей неделе синоптики прогнозируют теплую и сухую погоду, а температура воздуха будет держаться на отметках +18...+21 градус. Подробности можно узнать здесь.