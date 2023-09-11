Погода в основном будет ясной и солнечной, без осадков. Фото: Анастасия КАЛАШНИКОВА

Кировчане смогут насладиться относительно теплой и сухой погодой. «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на рабочую неделю с 11 по 15 сентября в Кирове.

Понедельник, 11 сентября

Термометры в этот день покажут отметку в +18 градусов максимум. С полудня ожидается небольшой дождь, который скоро закончится. В целом синоптики прогнозируют отсутствие осадков. День будет пасмурным, возможны порывы ветра до 6 м/с. Атмосферное давление составит 748-749 мм ртутного столба.

Вторник, 12 сентября

Воздух прогреется до +20 градусов, а в течение всего дня будет светить солнце. Осадков в этот день не ожидается. Возможны порывы ветра, которые составят не более 5 м/с. Атмосферное давление поднимется до отметки в 751-752 мм ртутного столба.

Среда, 13 сентября

За окном потеплеет до +21 градуса. День будет ясным и безоблачным, осадков не ожидается. Ветер утихнет, возможны порывы до 3 м/с. Атмосферное давление установится на отметке в 752 мм ртутного столба на весь день.

Четверг, 14 сентября

Синоптики вновь прогнозируют ясную и солнечную погоду без осадков. Столбики термометров доползут до +20 градусов. Ветер слегка усилится, вероятны порывы до 5 м/с. Атмосферное давление останется на предыдущей отметке - 751-752 мм ртутного столба.

Пятница, 15 сентября

За окном снова будут те же +20 градусов. Погода вновь будет солнечной и ясной, дождей не ожидается. Ветер не усилится, порывы составят максимум 4 м/с. Атмосферное давление все так же будет на отметке в 752 мм ртутного столба.