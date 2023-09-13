Душ для бездомных вновь открывают в Кирове

Всем посетителям выдадут средства личной гигиены Фото: Олег ЗОЛОТО

Несколько лет назад в Кирове появился душ для бездомных от команды «Одиноких.НЕТ». Его делали силами волонтеров, ресурсов не хватало.

Проект вновь запускают в помещении на улице Уральской, 1 (у парковки). Бездомных ждут здесь по понедельникам с 18 часов 30 минут. Всем дают средства гигиены, при наличии - чистую одежду и обувь.

Сюда же можно обратиться за восстановлением документов.

Душ сделают на часть средств, выделенных Фондом президентских грантов (около полумиллиона рублей), - пишет Свойкировский со ссылкой на организаторов.