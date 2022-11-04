В Вересниках начал работу круглосуточный пункт обогрева для бездомных

Работники центра оказывают доврачебную помощь и проводят обработку вещей. Фото: kirovreg.ru

На улице Сплавной в доме №29 в Кирове открылся круглосуточный пункт обогрева для бездомных. Как уточнили в региональном правительстве, здесь кировчане могут помыться, получить теплую одежду, горячую пищу.

Кроме того, работники центра оказывают первую доврачебную помощь, проводят санитарные процедуры и обработку вещей. В пункте бездомные могут получить консультации специалистов по восстановлению документов, оформлению инвалидности и трудоустройству.

В центре местных жителей также попросили сообщать о бездомных на круглосуточную горячую линию по номеру: (8332) 22-71-24. Так специалисты смогут быстрее помочь людям, попавшим в беду.