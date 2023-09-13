«Сбросила» на бабушку: кировчанка задолжала дочери 460 тысяч рублей

Дочке кировчанки уже 8 лет, но алиментов она не получает. Фото: ГУФССП России по Кировской области

Приставы разыскивают 31-летнюю кировчанку Оксану Б.

Женщина умышленно скрывается от исполнения своих алиментных обязательств: ее 8-летняя дочка живет с бабушкой-опекуном. Общая сумма долга - почти 460 тысяч рублей.

Предположительно, Оксана сейчас живет в Кирове, но где работает - неизвестно.

Поделиться любыми данными о местонахождении должницы можно по телефонам 8-905-872-26-54, 8(8332) 48-99-05.

Это далеко не рекордная сумма. Ранее «КП - Киров» писала об алиментщике с долгом в 1,5 миллиона рублей.