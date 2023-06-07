В Кирове ищут алиментщика, задолжавшего сыну 1,5 миллиона рублей

Предположительно, мужчина живет и работает в Кирове. Фото: ГУФССП по Кировской области

В Кирове ищут злостного алиментщика. Подробности сообщает ГУФССП по региону.

Разыскиваемый - 42-летний Антон Константинович Дмитриев (19.03.1981 г.р.), уроженец города Калинина Калининской области (ныне - Твери). Мужчина умышленно скрывается от уплаты алиментов на содержание своего сына. Общая сумма долга уже превысила полтора миллиона рублей. Предположительно, разыскиваемый живет и работает в Кирове.

Горожан просят помочь в розыске алиментщика. Если вы знаете, где он находится, сообщите об этом по телефонам 8-922-900-33-13, 8(8332) 48-99-72, 8(8332) 48-99-05.