Ожоги 85% тела: названа причина смерти плотника на транспортном предприятии

Ранее проверку по ЧП начал Следком Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Гострудинспекция Кировской области завершила расследование несчастного случая с сотрудником КПАТа.

Напомним, 8 августа на улице Некрасова, напротив автовокзала, ремонтировали тепловую камеру: меняли задвижки. В какой-то момент случился «хлопок» и повалил пар. Слесарь-сантехник выбежал сразу, а 62-летнему плотнику повезло меньше. Из-за обилия пара видимость была очень низкая, его даже заметили не сразу. Когда плотник добрался до выхода, ему помогли выбраться и передали экипажу «скорой».

Мужчину увезли в Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии. Увы, 14 августа он скончался в «Травме». Причина - ожоги 85% тела.

Причинами трагедии посчитали допуск мужчины к работе без соответствующего обучения и инструктажа, отсутствие средств защиты и недостаточный контроль со стороны КПАТа. Поэтому на работодателя могут возбудить административные дела.