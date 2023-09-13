Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия13 сентября 2023 4:40

Ожоги 85% тела: названа причина смерти плотника на транспортном предприятии

Причиной смерти плотника КПАТа на автовокзале стали ожоги 85% тела
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Ранее проверку по ЧП начал Следком

Ранее проверку по ЧП начал Следком

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Гострудинспекция Кировской области завершила расследование несчастного случая с сотрудником КПАТа.

Напомним, 8 августа на улице Некрасова, напротив автовокзала, ремонтировали тепловую камеру: меняли задвижки. В какой-то момент случился «хлопок» и повалил пар. Слесарь-сантехник выбежал сразу, а 62-летнему плотнику повезло меньше. Из-за обилия пара видимость была очень низкая, его даже заметили не сразу. Когда плотник добрался до выхода, ему помогли выбраться и передали экипажу «скорой».

Мужчину увезли в Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии. Увы, 14 августа он скончался в «Травме». Причина - ожоги 85% тела.

Причинами трагедии посчитали допуск мужчины к работе без соответствующего обучения и инструктажа, отсутствие средств защиты и недостаточный контроль со стороны КПАТа. Поэтому на работодателя могут возбудить административные дела.