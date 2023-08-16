Смерть на автовокзале: следователи рассказали подробности

СК устанавливает обстоятельства произошедшего Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

8 августа в Кирове, на автовокзале, погиб рабочий. Информацию «КП - Киров» подтвердили в Следкоме.

Сейчас проводится проверка по факту произошедшего, устанавливаются все детали этого ЧП.

По предварительным данным, опубликованным в телеграм-канале Дениса Пырлога, слесарь КПАТа работал в коллекторе. Возможно, была нарушена техника безопасности: мужчина получил ожоги, несовместимые с жизнью.

Ранее «Комсомолка» писала об отце двоих детей из Колянура, погибшем в ходе спецоперации.