У кировского бойца, погибшего на СВО, остались двое детей

С бойцом простятся в четверг, 17 августа. Фото: vk.com/public217737271

Житель Кировской области погиб в зоне проведения специальной военной операции. Об этом рассказали в сообществе Колянурского поселения ВКонтакте.

- Героически погиб Александр М., - написали местные власти. - Александр родился в 1983 году, окончил Колянурскую среднюю школу. В сентябре 2022 года был мобилизован. У Александра остались жена, дочь и сын.

Прощание с бойцом запланировано на четверг, 17 августа, в самом Колянуре.

Ранее «Комсомолка» сообщала о гибели еще одного бойца из Кировской области.