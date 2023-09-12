Для обучения кировских машинистов купили тренажер

На нем можно отработать свои действия при аварийных ситуациях. Фото: ГЖД

На Горьковской железной дороге машинистов будут обучать на новом тренажерном комплексе.

Кировское теруправление ГЖД закупило тренажерный комплекс МПТ-6. Комплекс нужен для практики и повышения квалификации.

Заниматься на тренажере будут локомотивные бригады мотовозов, грузовых автомотрис, выправочно-подбивочно-рихтовочных машин, динамических стабилизаторов путей, планировщиков, щебнеочистительных машин и пр.

Работа на тренажере максимально приближена к реальным условиям работы. Плюс на нем можно отработать свои действия при аварийных ситуациях.