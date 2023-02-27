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НовостиОбщество27 февраля 2023 13:59

54 кировских ж/д переезда отремонтируют в 2023 году

Еще на двух объектах капитально отремонтируют устройства заграждения
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Плюсом на 48 объектах сделают ямочный ремонт покрытия

Плюсом на 48 объектах сделают ямочный ремонт покрытия

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2023 году в Кировской области будут ремонтировать 54 железнодорожных переезда. Об этом сообщили в Кировском регионе ГЖД.

Кроме того, на переездах вблизи станции Зуевка и на перегоне Фаленки - Яр капитально отремонтируют устройства заграждения. На четырех переездах в Кирове и Лянгасове заменят переездный настил. Плюсом на 48 переездах запланирован ямочный ремонт дорожного покрытия.

Напомним, Кировская область также подала заявку на ремонт еще 72 километров дорог в 2024-2025 годах. Документы рассмотрят в рамках конкурсного отбора.