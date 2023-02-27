54 кировских ж/д переезда отремонтируют в 2023 году

Плюсом на 48 объектах сделают ямочный ремонт покрытия Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2023 году в Кировской области будут ремонтировать 54 железнодорожных переезда. Об этом сообщили в Кировском регионе ГЖД.

Кроме того, на переездах вблизи станции Зуевка и на перегоне Фаленки - Яр капитально отремонтируют устройства заграждения. На четырех переездах в Кирове и Лянгасове заменят переездный настил. Плюсом на 48 переездах запланирован ямочный ремонт дорожного покрытия.

Напомним, Кировская область также подала заявку на ремонт еще 72 километров дорог в 2024-2025 годах. Документы рассмотрят в рамках конкурсного отбора.