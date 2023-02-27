Киров
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиАвто27 февраля 2023 12:18

72 километра кировских дорог включили в дополнительную заявку на ремонт

Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
В заявку на ремонт и реконструкцию включили 17 участков

В заявку на ремонт и реконструкцию включили 17 участков

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В министерство сельского хозяйства РФ ушла заявка на субсидию в 2024-2025 годах для реконструкции дороги из Октябрьского в Святицу (Фаленский округ). Об этом зампред правительства Кировской области Юрий Терешков рассказал на еженедельной планерке.

Общая стоимость реконструкции 4,85 километра покрытия - практически 417 миллионов рублей, большая часть этой суммы должна поступить из федеральной казны. Гарантийное письмо на софинансирование (41,7 миллиона рублей) подписал колхоз имени Свердлова.

По словам зампреда, общая заявка региона на 2024-2025 годы - 17 объектов общей протяженностью 72 километра. На следующий год нужен миллиард рублей, на 25-й - 284 миллиона. Кировскую заявку будут рассматривать в рамках конкурсного отбора.