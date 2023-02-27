72 километра кировских дорог включили в дополнительную заявку на ремонт

В заявку на ремонт и реконструкцию включили 17 участков Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В министерство сельского хозяйства РФ ушла заявка на субсидию в 2024-2025 годах для реконструкции дороги из Октябрьского в Святицу (Фаленский округ). Об этом зампред правительства Кировской области Юрий Терешков рассказал на еженедельной планерке.

Общая стоимость реконструкции 4,85 километра покрытия - практически 417 миллионов рублей, большая часть этой суммы должна поступить из федеральной казны. Гарантийное письмо на софинансирование (41,7 миллиона рублей) подписал колхоз имени Свердлова.

По словам зампреда, общая заявка региона на 2024-2025 годы - 17 объектов общей протяженностью 72 километра. На следующий год нужен миллиард рублей, на 25-й - 284 миллиона. Кировскую заявку будут рассматривать в рамках конкурсного отбора.