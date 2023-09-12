5 миллионов рублей недоплатили кировским медикам

Прокурор вышел с иском в суд. Фото: прокуратура КО

В прокуратуру поступило коллективное обращение медиков: с января 2023 года более 100 сотрудников одного из Кирово-Чепецких учреждений не получали специальных стимулирующих выплат.

- Нарушения были допущены по вине руководства учреждения, - рассказали в прокуратуре Кировской области. - Из-за неверного трактования законодательства, а также из-за несвоевременной подачи данных в региональные органы.

Правоохранители внесли руководству учреждения представление и вышли с иском в суд. В итоге начальника обязали сообщить в Фонд пенсионного и социального страхования об основаниях для начисления стимулирующих выплат.

Решение суда уже исполнено: людям перечислили почти 5 миллионов рублей.