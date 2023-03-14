Пять рабочих из Кировской области три месяца жили без зарплаты

Директор задолжал своим рабочим 130 тысяч рублей. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Рабочим одной из организаций Опаринского района не выплачивали зарплату три месяца. Подробностями инцидента поделились в региональной прокуратуре.

Сотрудники ведомства установили, что в период с августа по октябрь 2022 года пять работников предприятия «ЭНЭС ГРУПП» не получали деньги за свой труд. Сумма долга директора предприятия составила 130 тысяч рублей. В отношении руководителя надзорный орган вынес представление, чтобы восстановить права граждан.

После вмешательства прокуратуры рабочим выплатили деньги. На директора предприятия завели административное дело по статье КоАП РФ «Нарушение трудового законодательства».

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