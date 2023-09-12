В Кировской области выберут лучших муниципальных служащих

Конкурсная комиссия выберет лучших муниципальных служащих, которые получат призы. Фото: киров.рф

Для определения лучших сотрудников проводится специальный конкурс. Его организатором выступает Ассоциация «Совет муниципальных образований Кировской области» (АСМО). Цель мероприятия - повышение престижа муниципальной службы, раскрытие профессионального и творческого таланта работников и поощрение лучших из них.

Известно, что победители получат денежные призы: обладателю первого места достанутся 20 тысяч рублей, второго - 10 тысяч, третьего - пять. Предусмотрены также поощрительные подарки в размере 3 тысяч рублей. Итоговое заседание конкурсной комиссии, на котором определят победителей, состоится 29 сентября.

Ранее мы также сообщали, что лучшие учащиеся кировских образовательных организаций получили стипендии.