Лучшие учащиеся кировских школ получили стипендии

Стипендию получили ученики 7-11 классов разных школ, лицеев и гимназий Кирова. Фото: киров.рф

На днях состоялась церемония чествования школьников-стипендиатов мэрии Кирова по итогам учебного 2022/2023 года. Это победители и призеры российских и международных олимпиад, конкурсов, соревнований. Торжественное мероприятие проходит по итогам каждого учебного года.

Стипендию получили 25 учеников 7-11 классов. Они представляли школы №№ 9, 11, 27, 37, 40, 42, 47, 54, 56, 60, 65, 66, 74, лицеи №21, информационных технологий № 28 и инженерно-железнодорожный, гимназии №46, лингвистическую и гимназию имени Грина.

Как добавили в администрации, стипендия выплачивается разово. С 2023 года ее размер увеличен до 20 тысяч рублей.