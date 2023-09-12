В Кирове иномарка сбила 82-летнюю пенсионерку

Авария произошла на улице Сурикова. Фото: ГИБДД Кировской области

В Кирове сбили пожилую женщину. Подробности сообщили в областной Госавтоинспекции.

Происшествие случилось 11 сентября в 14.50. У дома №32 по улице Сурикова «Форд» наехал на 82-летнюю женщину-пешехода. Вероятно, пенсионерка в этот момент переходила дорогу. В результате ДТП она получила травмы, насколько серьезные - не сообщается. Известно также, что за рулем иномарки находился 28-летний молодой человек.

Всего за минувшие сутки на дорогах Кировской области произошло четыре ДТП, в которых пострадали четыре человека. Погибших нет.

Ранее мы также писали о тройном ДТП на Московской в Кирове.