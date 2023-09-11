Спектакль для кассира: мужчина обманом вынес бутылку водки из магазина

Мужчина попался, вернувшись в магазин к ночи. Фото: Росгвардия

На днях на пульт вневедомственной охраны в Кирове поступил сигнал «тревога» с улицы Жуковского. Дело было в продуктовом магазине ближе к 23 часам.

На месте им передали ранее судимого 34-летнего мужчину. Как выяснилось, он обманом взял бутылку водки, - рассказали в региональном управлении Росгвардии.

Несколькими часами ранее кировчанин с приятелем взяли бутылку спиртного, а при проходе через кассу показали чек из другого магазина - якобы доказательство, что это «не местная» бутылка. Кассирша поверила, но спустя время все же засомневалась. Просмотрев запись с камер, охранник убедился: это был спектакль.

Ближе к ночи подозреваемый вернулся в магазин - наверное, за добавкой. Тогда кассирша и нажала кнопку «тревога».

Были ли у росгвардейцев вопросы к кассирше, раз местный житель к 23 часам пришел в магазин за крепким алкоголем, не уточняется.

Подозреваемого передали полицейским.