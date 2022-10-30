70 лет на службе охраны правопорядка

Всех присутствующих поприветствовал исполняющий обязанности губернатора Кировской области Андрей Лучинин. Фото: пресс-служба Росгвардии по Кировской области

В кировской филармонии состоялось торжественное мероприятие, посвященное семидесятилетию вневедомственной охраны Росгвардии. Поздравить сотрудников этого подразделения с праздником и вручить награды за особые достижения в 2022 году пришли первые лица города и области.

Всех присутствующих поприветствовал исполняющий обязанности губернатора Кировской области Андрей Лучинин.

- Примите самые сердечные поздравления с юбилеем, - сказал Андрей Николаевич. - Вневедомственная охрана - это служба, способная быстро и грамотно решать поставленные перед ней задачи. Не только по защите имущества, но и по охране общественного порядка и борьбе с преступностью. От имени жителей Кировской области выражаем вам признательность за ежедневный нелегкий труд по обеспечению безопасности нашего региона. Желаю всем сотрудникам и ветеранам крепкого здоровья, счастья, успехов в служебной деятельности.

Начальник Управления Росгвардии по Кировской области полковник полиции Дмитрий Пушкин поблагодарил коллег за профессионализм и ответственное отношение к несению службы.

- На протяжении 70 лет вы писали историю Российской Федерации, - отметил в своем выступлении Дмитрий Владимирович. - При несении службы вы не щадите своего здоровья и жизни. Мы всегда будем помнить сотрудников вневедомственной охраны, погибших при исполнении служебных обязанностей. Хочу пожелать вам крепкого здоровья, благополучия, лада в семье.

Начальник Управления Росгвардии по Кировской области полковник полиции Дмитрий Пушкин поблагодарил коллег за профессионализм и ответственное отношение к несению службы. Фото: пресс-служба Росгвардии по Кировской области

Свои поздравления и пожелания руководству, всем сотрудникам и ветеранам также высказали приглашенные гости: зампредседателя комитета по законодательству и местному самоуправлению ОЗС Алексей Потапенко, зампредседателя гордумы Даниил Мамин, исполняющий обязанности заместителя главы администрации Кирова Евгений Пленков, руководители финансовых учреждений областного центра.

Особые слова благодарности прозвучали от начальника Управления вневедомственной охраны Росгвардии полковника полиции Михаила Вачевских.

- Выражаю огромную благодарность личному составу, - отметил в своем выступлении Михаил Владимирович. - Вы пример беззаветного служения Отечеству. Благодарю ветеранов за создание основ и крепкого фундамента, на которых держится наша служба и по сей день. В этот день мы склоняем головы перед памятью наших погибших товарищей, отдавших жизнь в борьбе с преступностью.

Присутствующие почтили память погибших сотрудников минутой молчания. А их родным и близким вручили цветы и подарки.

Присутствующие почтили память погибших сотрудников минутой молчания. Фото: пресс-служба Росгвардии по Кировской области

Торжественное мероприятие завершило выстуление бывшего начальника Управления вневедомственной охраны полковника милиции в отставке, а ныне председателя Совета ветеранов Росгвардии по Кировской области Владимира Сидорова. Он вспомнил тех людей, которые стояли у истоков создания и развития службы на Вятской земле.

На торжественном мероприятии не остались без внимания и ветераны службы. Фото: пресс-служба Росгвардии по Кировской области

- Сегодня вы слышали, какой путь прошла наша служба - от «бабушки с колотушкой» до мобильной, оснащенной современными средствами связи структуры. Сегодня хотелось бы вспомнить тех людей, которые создали и вывели на самый высокий уровень нашу кировскую вневедомственную охрану, тех, кто не дожил до этого юбилея. Это начальники Управления вневедомственной охраны Кировской области полковники милиции в отставке Анатолий Мухачев и Вячеслав Перминов. Мы, ветераны, уверены, что нам на смену пришла достойная молодежь.

музыкальные Поздравления для собравшихся исполнили солисты и танцевальные коллективы областной филармонииФото: пресс-служба Росгвардии по Кировской области

Свои музыкальные поздравления для собравшихся исполнили солисты и танцевальные коллективы областной филармонии, а также военный оркестр Кировского соединения войск национальной гвардии Российской Федерации «Северная Звезда».

О лучшем экипаже группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии можно прочитать здесь.