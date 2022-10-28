С полужеста, с полуслова понимают друг друга кировские росгвардейцы

Прапорщики Алексей Куклин (слева) и Денис Куцевич в 2022 году стали лучшими на областном конкурсе профессионального мастерства среди групп задержания вневедомственной охраны Росгвардии.

29 октября - День вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации - профессиональный праздник сотрудников и работников структурного подразделения, входящего в состав Росгвардии. Вневедомственная охрана в текущем году отмечает юбилей - 70-летие со дня образования. Ее основная задача - охрана особо важных и режимных объектов, имущества граждан и организаций, а также обеспечение общественного порядка и безопасности.

Экипажи вневедомственной охраны 24 часа в сутки, семь дней в неделю несут службу на улицах города Кирова и области. Фраза «Счет идет на секунды» для этих ребят - не пустые слова. Росгвардейцы совместно с другими правоохранителями всегда первыми прибывают на место происшествия, где порой от слаженных действий зависит жизнь человека.

Ни для кого не секрет, что профессия сотрудника правоохранительных органов в общем, и Росгвардии в частности, не только одна из самых важных и ответственных, но и опасных. Выезжая по сигналу «тревога», у росгвардейцев нет информации о том, что именно произошло. А на охраняемом объекте может произойти все, что угодно. Там могут быть и вооруженные преступники, и пьяный неадекватный человек. А может кто-то просто случайно нажал тревожную кнопку или забыл снять с охраны помещение.

О непростой работе группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии корреспонденту «КП»-Киров» рассказал экипаж второй роты батальона полиции отдела вневедомственной охраны по городу Кирову - прапорщики Алексей Куклин и Денис Куцевич. Эти сотрудники в 2022 году стали лучшими на областном конкурсе профессионального мастерства среди групп задержания вневедомственной охраны Росгвардии.

- Как вы попали во вневедомственную охрану? Почему именно эту службу выбрали?

- Во вневедомственную охрану я пришел в марте 2007 года, - говорит Денис. - Не то, чтобы мечтал с детства служить в правоохранительных органах, но всегда хотел связать трудовую деятельность с силовыми структурами. В охрану пойти мне порекомендовал мой дядя Игорь Черменин, который работал в группе задержания. Сказал, что моя физическая форма и служба во внутренних войсках МВД будут мне большим плюсом. Кроме того, я хорошо представлял специфику по охране различных объектов.

Алексей Куклин сообщил, что он в охране с 2003 года. Срочную службу мужчина проходил в войсках специального назначения - отряде «Витязь». Затем прослужил 3 года в ГАИ в поселке Оричи.

- Посчитал, что во вневедомственной охране работа интереснее, разнообразнее, живее, вот и перевелся в эту службу. Мне нравится моя работа, не было ни одного дня, чтобы я пожалел о выборе профессии, - пояснил Алексей.

Перед тем, как заступить на смену, сотрудники группы задержания получают личное табельное оружие, бронежилеты, каски, наручники и отправляются на инструктаж. Вся экипировка в зависимости от комплектации может весить до 20 килограммов. На инструктаже командир сообщает оперативную обстановку за прошедшие сутки, зачитывает ориентировки по разыскиваемым злоумышленникам. А также проверяет знания отдельных нормативных актов, связанных с обеспечением правопорядка и напоминает нарядам о необходимости соблюдения законности, а также о чутком и внимательном отношении к гражданам.

- С чем приходится чаще всего сталкиваться во время несения службы?

- Как правило, за смену отрабатываем около 10 вызовов, - рассказывает Алексей. - Самые распространенные - «тревожные кнопки» магазинов и питейно-развлекательных заведений. Если нарушители на требования прекратить противоправные действия не реагируют, росгвардейцы применяют спецсредства, например, наручники, чтобы хулиган не нанес себе и другим травмы. Обычно дебоширы успокаиваются сразу, как видят сотрудника в форме. Задерживаем также наркоманов, граждан, которые совершили разбойные нападения, злоумышленников, находящихся в федеральном розыске. Бывает, во время дежурства к нам обращаются прохожие с просьбой помочь в той или иной ситуации. Например, кому-то стало плохо на улице, у кого-то ребенок потерялся. Был случай, когда пришлось отвезти хозяевам собаку, провалившуюся под лед.

- Какие задержания запомнились больше всего?

- Года 3 - 4 назад ночью в одном из офисов на улице Базовой украли металлический сейф с деньгами, - вспоминает Алексей. - Охраны не было. Оперативный дежурный передал информацию всем нарядам, находящимся на маршрутах патрулирования. Мы с напарником выдвинулись в указанный район. Не доезжая до места, где произошла кража, обратили внимание на двух прохожих, которые выходили с территории гаражей. Мужчины были грязные, неопрятно одетые. Они вели себя довольно спокойно, но во время разговора с нами начали волноваться. И чем дальше мы общались, тем больше они нервничали. Мужчины начали путаться в ответах. К тому же было видно, что их карманы чем-то набиты. Мы вежливо попросили показать, что в них. Оказалось, там лежали смятые купюры. Денег было много. В дальнейшем следствие установило, что эти граждане были причастны к краже сейфа.

А Денис рассказал о другом случае.

- Вечером в Кирове в помещении одной из микрофинансовых организаций, расположенных на улице Свободы, был совершен разбой. Мужчина, угрожая ножом, открыто похитил деньги у менеджера. Ориентировку с приметами преступника получили все наряды. В ходе поисков, примерно в 20.30 мы с напарником увидели схожего по приметам мужчину в районе села Красного. Им оказался ранее судимый неработающий кировчанин. Впоследствии оказалось, что он и совершил разбой.

В апреле состоялся областной конкурс профессионального мастерства среди групп задержания из 13 подразделений вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Кировской области. Правоохранители проходили различные испытания: преодолевали полосы препятствий, отрабатывали стрельбу и боевые приемы, оказывали первую медицинскую помощь, сдавали нормативы по физической культуре. Финальное состязание - специальная подготовка. Сотрудники продемонстрировали знание алгоритма действий при сигнале «тревога» с охраняемого объекта и умение задерживать лиц, совершивших правонарушение. Росгвардейцам пришлось действовать в ситуациях, максимально приближенных к реальности.

- Ваш экипаж занял первое место на областных соревнованиях. Что помогло победить?

- Конечно же опыт.

- Но более молодые сотрудники могут быть лучше физически подготовлены.

- Нет, - возражает Алексей. - Например, на перекладине мы с Денисом подтягиваемся больше раз, чем молодые товарищи. Крепкое здоровье и отличная физическая подготовка - это одно из основных требований к сотруднику группы задержания. Я постоянно держу себя в форме. Зимой - лыжи, летом - велосипед. Денис регулярно ходит в бассейн, спортивный зал.

- Денис, Вы тоже бегаете на лыжах, а летом - марафоны?

- Нет, я бегать не люблю.

- А как же за правонарушителем? Ведь иногда злоумышленники не стоят на месте?

- Это на короткие дистанции. Долго не приходится преследовать. Еще никто не убегал.

- Что для вас главное в работе? Какими качествами должен обладать сотрудник вневедомственной охраны?

- Выезжая на сигнал «тревога», мы никогда не знаем, что нас ждет на месте происшествия. Это может быть бытовая ситуация, а может - вооруженный налет на охраняемый объект. Поэтому успех «операции» во многом зависит от слаженности действий между напарниками. Они должны понимать друг друга не просто с полуслова, а с полувзгляда и полужеста, - говорит Денис.

- Наряд должен досконально знать свой маршрут патрулирования, чтобы прибыть на место происшествия по кротчайшему пути, затратив при этом минимум времени, - добавляет Алексей. - А еще часто нам приходится общаться с неадекватными людьми, когда они в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, поэтому главное - это выдержка.

О сотрудниках вневедомственной охраны можно говорить бесконечно. Это люди, которых отличает профессионализм, оперативность, дисциплинированность, смелость, сила воли и умение общаться с людьми. И сегодня, в преддверии юбилея, хочется от всей души поздравить весь действующий личный состав управления вневедомственной охраны Кирова и области, а также пенсионеров и ветеранов службы, отдавших годы своей жизни во имя обеспечения правопорядка и безопасности охраняемого имущества и объектов.

С наступающим праздником! Спокойных дежурств, здоровья и благополучия!