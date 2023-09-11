Подъезды к школам и детским садам в Кирове отремонтирует местная фирма

Подходы к семи объектам сдадут до 11 ноября. Фото: администрация Кирова

Дирекция благоустройства Кирова заключила контракт на ремонт подъездов и подходов к образовательным учреждениям. Подрядчиком стал «Даларикстрой». Фирма с таким названием зарегистрирована в поселке Костино.

До 11 ноября подрядчик сделает пути к детским садам № 68, 91, 85, 35, 63, к школе № 59 и пятой спортшколе.

До 15 сентября выберут подрядчика, который отремонтирует подходы к «Рапсодии» и детским садам № 70, 61, 198, 148.

По подъездам к школе № 27, детским садам № 46 и 124 пока составляют дефектные ведомости. Подрядчик по ним определится в следующем месяце, - сообщают в мэрии.