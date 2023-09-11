Кировская пенсионерка выкинула в окно 800 тысяч рублей: деньги подобрал студент

Кировчанин откликнулся на предложение о подработке. Фото: УМВД

В полицию обратилась 85-летняя кировчанка: ей позвонили на домашний телефон и сообщили, что родственник спровоцировал ДТП. На лечение пострадавших якобы срочно нужны были деньги - их потребовали передать курьеру.

Пенсионерка завернула в полотенце 800 тысяч рублей и выбросила их из окна. Деньги подобрал незнакомый ей молодой человек.

О таких же - по схеме «родственник в беде» - разводах сообщили и другие пенсионерки. 77-летняя женщина передала незнакомцы 1 миллион 940 тысяч рублей, а 83-летняя кировчанка - 450 тысяч рублей.

Вскоре на улице задержали молодого человека, похожего на этого курьера по приметам. Задержанный - 20-летний парень - сознался в совершении всех трех хищений. Он откликнулся на предложение о подработке в интернете. При этом парень осознавал, что нарушает закон, но все равно передавал деньги дальше по цепочке, - сообщают в УМВД России по Кировской области.

Сейчас расследуются уголовные дела, полицейские также ищут остальных участников преступной схемы.