В Кирове задержали мошенника, работающего по схеме «родственник в беде»

Мужчина приходил по тем адресам, которые ему указывал куратор. Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В Кирове поймали мошенника, который по схеме «родственник в беде» забирал деньги у пенсионеров. Подробностями дела поделились в УМВД России по Кировской области.

Полицейские выяснили, что 56-летний кировчанин в интернете нашел способ подзаработать. В переписке «работодатель» сообщал ему адреса, по которым мужчина приходил и забирал деньги у пожилых граждан. Жители думали, что таким образом они помогали своим родственникам, попавшим в неприятности. После кировчанин через банкомат переводил деньги на указанный счет, оставляя себе часть суммы в качестве заработка. Как сообщили в ведомстве, злоумышленник получил таким образом около миллиона рублей.

Сейчас задержанный находится под стражей. На него завели уголовное дело по статье «Мошенничество».