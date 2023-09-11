Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 сентября 2023 13:58

На транспортный комитет Кировской области возбудили дело

Чиновники нарушили антимонопольное законодательство
Петр МАКСИМОВ
Предупреждение от антимонопольщиков не «отработали» в срок

Предупреждение от антимонопольщиков не «отработали» в срок

Фото: Евгения ГУСЕВА

31 июля транспортный комитет Кировской области получил предупреждение: чиновники заключали контракт на услуги по сбору данных с камер фото- и видеофиксации нарушений на дорогах (СПО «Паутина»). При этом были выявлены признаки нарушения законодательства, - сообщают в Кировском УФАС России.

В срок ничего сделано не было. Поэтому в отношении транспортного комитета региона возбудили дело о нарушении антимонопольного законодательства по одной из статей закона о защите конкуренции.

Дело будут рассматривать в среду, 27 сентября.

Напомним, УФАС также проверит цепочку наценок на бензин от заводов до продажи потребителям.