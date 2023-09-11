На транспортный комитет Кировской области возбудили дело

Предупреждение от антимонопольщиков не «отработали» в срок Фото: Евгения ГУСЕВА

31 июля транспортный комитет Кировской области получил предупреждение: чиновники заключали контракт на услуги по сбору данных с камер фото- и видеофиксации нарушений на дорогах (СПО «Паутина»). При этом были выявлены признаки нарушения законодательства, - сообщают в Кировском УФАС России.

В срок ничего сделано не было. Поэтому в отношении транспортного комитета региона возбудили дело о нарушении антимонопольного законодательства по одной из статей закона о защите конкуренции.

Дело будут рассматривать в среду, 27 сентября.

Напомним, УФАС также проверит цепочку наценок на бензин от заводов до продажи потребителям.